МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Добыча каменного угля

Руки коротки. Европе не удалось "забанить" российский уголь

"Я думаю, что он (лимит санкций — ред.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике, также заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля — несмотря на все стенания на экологические темы — их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением", — сказал он.