МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Руки коротки. Европе не удалось "забанить" российский уголь

"Я думаю, что он (лимит санкций — ред.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике, также заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля — несмотря на все стенания на экологические темы — их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением", — сказал он.