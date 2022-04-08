БРЮССЕЛЬ, 8 апр — ПРАЙМ. Европейский союз опубликовал в пятницу в официальном журнале пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине: под персональные ограничения попали глава Сбербанка Герман Греф, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, следует из документа.

Ограничительные меры вступили в силу сразу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза.

Всего в списке новых персональных санкций значатся 217 физлиц и 18 организаций.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.