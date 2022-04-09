ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Власти США приняли решение расширить ограничения на экспорт различных категорий товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине, заявило в пятницу американское министерство торговли. Байден подписал закон о запрете на импорт энергоносителей из России

"В ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, которой в значительной степени способствовала Белоруссия, США расширяют для них требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю", — говорится в заявлении, которое было опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США.

В данный перечень, согласно информации на сайте минторга США, входят сотни различных наименований продукции. В их числе: ядерные вещества, установки и оборудование, химические вещества, удобрения, электроника и прочие.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.