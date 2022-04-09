МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Конгресс США отказался выносить на голосование и утверждать законопроект, который позволил бы администрации президента Джо Байдена конфисковать активы российских крупных бизнесменов и передать вырученные средства Украине, пишет The Washington Post. Байден подписал закон о запрете на импорт энергоносителей из России

В срыве инициативы ключевую роль сыграла неправительственная организация "Американский союз гражданских свобод" (ACLU). Ее представители объяснили законодателям, что закон может противоречить процессуальным гарантиям в Конституции США, поскольку он не позволяет тем, на кого он направлен, оспорить действия правительства в суде. По их словам, такая мера, вероятно, будет отменена судебной властью, если она будет принята — а это даст России потенциальную пропагандистскую победу над Соединенными Штатами, сообщили источники.

Законодательство, соавторами которого выступили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон, позволило бы администрации Байдена конфисковать имущество на сумму более 5 миллионов долларов, принадлежащее россиянам, находящимся под санкциями США. Согласно законопроекту, эти активы могут быть проданы за наличные деньги, которые затем будут переданы Украине в качестве военной и гуманитарной помощи. В конечном итоге сумма таких активов может исчисляться миллиардами.

В итоге конгрессмены решили не принимать закон, а выпустили соответствующую резолюцию, которая не имеет силу закона. Также надлежит создать рабочую группу, которая дает администрации Байдена 60 дней для "определения конституционных механизмов", с помощью которых президент может конфисковать активы, после чего законодатели могут разработать новое законодательное предложение.

По словам двух человек, возражения ACLU против законопроекта вызвали озабоченность у некоторых членов комитета по иностранным делам Палаты представителей. Сопутствующий законопроект в Сенате также сталкивается с трудностями, несмотря на двухпартийную поддержку. Сторонники законопроекта заявляют, что попытаются разрешить опасения ACLU в пересмотренной версии законопроекта.

"Этот законопроект был настолько неконституционным, что повышал вероятность того, что гражданин России, находящийся под санкциями, может одержать победу в американском суде, который, вероятно, отменил бы как закон, так и санкции как неконституционные", — сказал в интервью директор по федеральной политике ACLU Кристофер Андерс.