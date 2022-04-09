МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Украина планирует физически ликвидировать участников российской спецоперации после завершения боевых действий. Киев намерен национализировать всю российскую собственность на Украине

"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали", — сказал он в эфире телеканала "Апостроф".

По словам Наливайченко, если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — "хорошо". Если же такой возможности не представится, то, по его выражению, российских военных "нужно уничтожать, где бы они ни находились".

Наливайченко утверждает, что Киев уже сейчас наладил работу с американскими и британскими спецслужбами, которые помогают Украине установить личности российских бойцов, участвующих в спецоперации.

Он также обвинил российских военных в "совершении преступлений" на территории Украины.