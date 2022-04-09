МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Кабмин намерен развивать электронное правительство и расширять возможности портала Госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство поддержит компании, занимающиеся импортозамещением

Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу государственных сервисов, сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что в структуру электронного правительства войдёт Национальный удостоверяющий центр. Он представляет собой единую облачную платформу, обеспечивающую выпуск отечественных сертификатов безопасности. Отмечается, что включение центра в состав электронного правительства позволит выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в текущих условиях ограничены.

Кроме того, пользователям портала Госуслуг станут доступны негосударственные сервисы. такие как заключение электронных сделок по купле-продаже автомобилей.