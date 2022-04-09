Кабмин одобрил господдержку для переезжающих трудиться в другой регион
Правительство РФ одобрило законопроект по повышению мобильности трудовых ресурсов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило законопроект, предполагающий господдержку для граждан, переезжающих работать в другой регион. Об этом говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что документ направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов.
При этом поддержку получат те, кто переезжают для трудоустройства в другой регион по направлению службы занятости.
Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.