МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило законопроект, предполагающий господдержку для граждан, переезжающих работать в другой регион. Об этом говорится на сайте кабмина. Кабмин одобрил механизм, регулирующий проблему "потерянных" акционеров

Отмечается, что документ направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов.

При этом поддержку получат те, кто переезжают для трудоустройства в другой регион по направлению службы занятости.

Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.