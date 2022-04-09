МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Блокировка канала "Дума ТВ" на YouTube дает России все основания для применения максимально жестких мер в отношении видеохостинга, заявил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Депутат считает, что нужно проанализировать все возможности заработка Google в России и ограничить их.

Ранее стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал российской Госдумы "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, заявила, что YouTube "подписал себе приговор" и призвала россиян срочно переносить контент на отечественные платформы.