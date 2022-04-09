МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Блокировка YouTube-канала "Дума ТВ" связана с соблюдением законов о санкциях и правилах торговли, сообщили РИА Новости в Google. МИД: YouTube подписал себе приговор

"Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания, мы примем соответствующие меры", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал российской Госдумы "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, заявила, что YouTube "подписал себе приговор" и призвала россиян срочно переносить контент на отечественные платформы. Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что такие действия со стороны YouTube дают России все основания для применения максимально жестких мер в отношении видеохостинга.