МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап, заявил в беседе с "Известиями" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Фонд развития промышленности получит новые средства на импортозамещение

Министр отметил, что работа по замене импортных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы.

"Сейчас мы перешли на второй этап: это импортозамещение компонентов, агрегатов, собственно, сырья, материалов. Мы должны более детально, более прецизионно подойти к отработке уже со всеми компонентами, которые завязаны в программе импортозамещения", — сказал Мантуров, подчеркнув, что наиболее сильно в условиях санкций развиваются такие отрасли российской экономики, как сельскохозяйственное машиностроение, а также производство оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность.

По его словам, на случай ухода любой важной иностранной компании из РФ у правительства существует план замены поставщиков.