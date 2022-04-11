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Всемирный банк предсказал сокращение российской экономики
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Всемирный банк прогнозирует, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" российская экономика в 2022 году сократится на 11,2%, передает РИА Новости со ссылкой на обновленный... ПРАЙМ, 11.04.2022
новости, экономика, всемирный банк, прогнозы 2022, ввп россии, сокращение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" российская экономика в 2022 году сократится на 11,2%, передает РИА Новости со ссылкой на обновленный прогноз ВБ.
В целом Всемирный банк ожидает, что совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в текущем году сократится на 4,1%.