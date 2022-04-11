МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" российская экономика в 2022 году сократится на 11,2%, передает РИА Новости со ссылкой на обновленный прогноз ВБ. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году

В целом Всемирный банк ожидает, что совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в текущем году сократится на 4,1%.