МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ученые увеличили рекомендуемый вылов тихоокеанских лососей в 2022 году на 54 тысячи тонн — до 322 тысяч тонн, сообщает Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Правительство ограничит вывоз красной икры с Камчатки

В феврале начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова на совещании во Владивостоке сообщила, что ученые прогнозируют самый низкий за 12 лет объем вылова лососевых на Дальнем Востоке в этом году, однако фактический вылов может быть больше ожидаемого. В 2022 году общий объем вылова тихоокеанских лососей может составить 264 тысячи тонн. Также сообщалось, что в конце марта будет проведена корректировка вылова горбуши в ряде районов, тогда общий прогнозный вылов лососевых может увеличиться до 321 тысяч тонн.

"Проведенные исследования новейшими генетическими методами позволили точно определить принадлежность лососей и скорректировать их распределение по регионам. За счет этого рекомендуемый вылов тихоокеанских лососей увеличился на 54 тысячи тонн. В целом в путину 2022 года к вылову предлагается 322 тысячи тонн (без учета научных объемов и для аквакультуры — 315 тысяч тонн)", — говорится в сообщении по итогам заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

Вылов горбуши определен в 190,2 тысячи тонн. Как и в прошлом году, планируется сохранить запрет на промысел амурской горбуши. Рекомендуемый объем кеты был определен в 90 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн выше объемов фактического вылова 2021 года.

Наблюдаемое ранее снижение запасов нерки продолжается, на 2022 год рекомендовано к вылову 33 тысячи тонн. Вылов кижуча ожидается на среднемноголетнем уровне и аналогичен его освоению в 2021 году — 8 тысяч тонн.

Также отмечается, что на Камчатке планируется ограничить вылов лососей в Авачинском заливе, за исключением традиционного рыболовства, где коренные малочисленные народы могут в относительно короткие сроки освоить выделенные объемы. На Западной Камчатке рекомендуется ввести запрет на промысел промышленного рыболовства чавычи и вылова лососей на некоторых реках, где наблюдается низкое заполнение нерестилищ.

На Сахалине запрет будет введен в заливе Терпения, в заливе Аниве промысел предлагается открыть только после 50% заполнения нерестилищ. Ряд ограничений касаются также длины орудий лова, используемых в некоторых районах Сахалинской области, сроков промысла на отдельных участках и мест установки орудий лова.