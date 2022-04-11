МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российское правительство воспользовалось своим антикризисным правом приостановить на текущий 2022 год действие одного из бюджетных правил. Дополнительные доходы, полученные от экспорта нефти и газа, не будут накапливаться в Фонде национального благосостояния (ФНБ), а будут направлены на текущие нужды для исполнения бюджета, пишет "Коммерсант".

Принятое кабмином постановление также закрепляет действующую уже второй месяц практику отказа от покупки валюты на рынке за счет дополнительных доходов для пополнения ФНБ.

В итоге в распоряжении российского правительства в 2022 году окажется несколько триллионов рублей допдоходо. Их Белый дом сможет использовать на замещение займов, погашение государственного долга, закрытие дефицита и исполнение обязательств перед гражданами РФ.

Как следует из постановления правительства, на которое ссылается издание, дополнительные нефтегазовые доходы этого года попадут на счета ФНБ до 1 октября 2023 года только после того, как из этой суммы вычтут средства, потраченные на: