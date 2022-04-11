МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Причин для дефолта у России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оценили возможность реального дефолта России

Представитель Кремля высказался об оценке рейтинговое агентство S&P Global Ratings, которое понизило кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до отметки, которая означает "выборочный дефолт".

"Однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет", — заявил Песков и добавил, что такой дефолт может быть только "рукотворным".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, Москва обладает потенциалом для выполнения всех обязательств, однако такая "неконструктивная" позиция оппонентов может вызвать осложнения.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия сделает в случае, если Запад попытается объявить ей дефолт.