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Правительство запускает проект по созданию инженерных школ
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Правительство РФ запускает проект по созданию 30 передовых инженерных школ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Он пояснил, что... ПРАЙМ, 11.04.2022
экономика, новости, правительство рф, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ запускает проект по созданию 30 передовых инженерных школ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он пояснил, что такой шаг позволит России в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности.
"У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями", — сказал Мишустин.
Премьер уточнил, что инженерные школы будут функционировать на вузовских площадках.
На задачи по достижению технологической независимости в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие" в течение 3 лет направят свыше 36 миллиардов рублей, добавил он.