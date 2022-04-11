МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ запускает проект по созданию 30 передовых инженерных школ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Мантуров рассказал о перспективах импортозамещения в России

Он пояснил, что такой шаг позволит России в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности.

"У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями", — сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что инженерные школы будут функционировать на вузовских площадках.

На задачи по достижению технологической независимости в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие" в течение 3 лет направят свыше 36 миллиардов рублей, добавил он.