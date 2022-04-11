МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Трансформация экономики России займет время, Центробанк будет проводить политику, которая смягчит внешний удар и поддержит адаптацию к новым условиям, сообщает регулятор в своем годовом отчете за 2021 год. Регулятор считает неизбежным снижение ВВП России в текущих условиях

"Процесс трансформации экономики займет время, и Банк России будет проводить политику, которая смягчит внешний удар и поддержит адаптацию граждан, предприятий, финансовых институтов к новым условиям", — говорится в документе.

Там объясняется, что трансформация вызвана "экстраординарной, шоковой ситуацией", которая приведет к масштабным изменениям, и возникла она из-за введенных в феврале-марте 2022 года западными странами санкций, которые практически отрезали российские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом.

ЦБ добавляет, что "российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки, перестраивать логистические цепочки, производители — искать замену привычным сырью и комплектующим".