Президент РФ Путин дал ряд поручений правительству, направленных на поддержку населения и бизнеса
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях санкционного давления.
Так, глава государства поручил повысить доступность мер соцподдержки для семей с детьми и безработных. Кабмин должен будет обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам в текущем году.
Кроме того, властям поручено представить предложения по дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат, МРОТ и прожиточного минимума.
БИЗНЕС
Значительная часть поручений президента касается мер поддержки бизнеса в текущих условиях. Так, кабмину поручено:
- провести работу по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес;
- рассмотреть снижение обязательство МСП по софинансированию ряда проектов;
- рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся страховых взносов;
- расширить возможность предоставления финансовых средств институтами поддержки предпринимательства;
- принять меры по сохранению объемов производства и увеличению поставок экспортных товаров на внутренний рынок;
- сократить до 7 дней срок оплаты продукции, поставленной по контрактам с компаниями с госучастием;
- изучить вопрос поддержки российских производителей дорожной спецтехники для крупных строительных и дорожных проектов.
Кроме того, правительство рассмотрит возможность дополнительной поддержки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению.
Помимо этого, будет ускорено внесение в законодательство изменений по вовлечению в оборот долей в праве общей собственности на земли сельхозназначения.
Главам регионов рекомендовано до 25 апреля создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.
https://1prime.ru/state_regulation/20220411/836640060.html