МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях санкционного давления. Путин поручил доработать меры поддержки населения

Так, глава государства поручил повысить доступность мер соцподдержки для семей с детьми и безработных. Кабмин должен будет обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам в текущем году.

Кроме того, властям поручено представить предложения по дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат, МРОТ и прожиточного минимума.

БИЗНЕС

Значительная часть поручений президента касается мер поддержки бизнеса в текущих условиях. Так, кабмину поручено:

провести работу по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес;

рассмотреть снижение обязательство МСП по софинансированию ряда проектов;

рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся страховых взносов;

расширить возможность предоставления финансовых средств институтами поддержки предпринимательства;

принять меры по сохранению объемов производства и увеличению поставок экспортных товаров на внутренний рынок;

сократить до 7 дней срок оплаты продукции, поставленной по контрактам с компаниями с госучастием;

изучить вопрос поддержки российских производителей дорожной спецтехники для крупных строительных и дорожных проектов.

Кроме того, правительство рассмотрит возможность дополнительной поддержки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению.

Помимо этого, будет ускорено внесение в законодательство изменений по вовлечению в оборот долей в праве общей собственности на земли сельхозназначения.

Главам регионов рекомендовано до 25 апреля создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.