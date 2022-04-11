МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд разработал новые стандарты работы центров занятости по социальной социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, содействию началу их предпринимательской деятельности, а также обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и незанятых граждан пенсионного возраста, которые хотели бы трудоустроиться", — говорится в сообщении.

Минтруд также подчеркнул, что предусматривается возможность обращения за услугами в электронном виде через портал "Работа России". В большинстве случаев предоставлять дополнительные документы не нужно.

Мероприятия по социальной адаптации могут проводиться как очно, так и дистанционно, индивидуально или в группе, рассказали в Минтруде. Согласно стандарту, сотрудники центра занятости проведут тестирование, разработают и согласуют с гражданином индивидуальный план, который поможет быстрее найти себя на рынке труда.

Карьерные консультанты также подготовят рекомендации для принятия гражданином решения о целесообразности осуществления им предпринимательской деятельности. В услугу включены подготовка бизнес-плана, получение навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.