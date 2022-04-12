МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Европейское полицейское агентство Европол заявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов

"Сегодня, 11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (пограничное агентство ЕС) начал операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с российским вторжением на Украину", — говорится в релизе на сайте Европола.

Согласно релизу, операция также направлена ​​на поддержку уголовных расследований, проводимых европейскими странами в связи с обходом торговых и экономических санкций, введенных ЕС на фоне спецоперации РФ на Украине.

Главная задача Европола заключается в том, чтобы способствовать обмену информацией и разведданными между партнерами, а также анализировать полученные сведения для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых. Отмечается, что операция "Оскар" продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.