МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Камчатский рыбоводный завод, который выпускает до 58 миллионов мальков дальневосточного лосося в год, из-за санкций перешел на российские корма, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Эксперт оценил, возникнет ли в России дефицит лосося из-за санкций

"Из-за введения санкций у учреждения возникла проблема закупки кормов иностранного производства для наших заводов. Но на сегодня она решена — мы перешли на отечественного производителя", — приводит пресс-служба слова представителя завода Сергея Ткачука.

В пресс-службе уточнили, что заводы "Главрыбвода" работают на иностранном оборудовании, которое "имеет большой запас прочности".

Всего на территории Камчатского края находятся пять государственных лососевых рыбоводных заводов — Паратунский, Вилюйский, Малкинский, "Кеткино" и "Озерки". Все они расположены на территории Елизовского района. Заводы поддерживают промысловые запасы лососей в реках Большая, Авача, Паратунка и озере Большой Вилюй за счет искусственного воспроизводств кеты, нерки, чавычы и кижуча.