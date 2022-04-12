МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую поддержку Киеву на десятки миллиардов долларов. Украина ждет роста транзита российского газа

"Мы находимся в огромном стрессе, в самом худшем (финансовом) состоянии… Сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны", — заявил Марченко в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, Украина урезала некоторые расходы, но это "не может покрыть дефицит". Как утверждает глава минфина, ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины, оценивается в 270 миллиардов долларов.

Марченко также призвал развитые страны направить Украине часть средств, которые они получили в прошлом году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через спецсчет, создание которого было одобрено Международным валютным фондом на прошлой неделе. В интервью газете он предложил, чтобы страны выделили или предоставили в долг 5-10% из этих средств.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.