МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД. Япония начала отказываться от российского угля

Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, члены Государственной думы РФ, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие. Среди военнослужащих под санкции попали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и другие.

Также в числе лиц, попавших под санкции, значатся Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, говорится в пресс-релизе японского МИД.

В документе утверждается, что Воронцова и Тихонова являются "дочерями Владимира Путина".

Санкции, которые предполагают заморозку активов, распространяются также на Марию Лаврову и Екатерину Винокурову, которые в документе указываются, соответственно, как "супруга и дочь Сергея Лаврова".

Среди организаций в санкционный список включены АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова и другие.

Также Япония включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.

Кроме этого, вводится запрет на новые прямые инвестиции в Россию.