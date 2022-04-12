МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России вступает в силу с 19 апреля, сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды. Япония объявила о введении дополнительных санкций

"Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", и намерены предпринимать надлежащие меры", — цитирует его слова агентство.

Ранее о вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.