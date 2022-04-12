МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Санкции в отношении России не повлияют на специальную военную операцию на Украине, ограничения бесполезны, потому что их не ввела большая часть мира, заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) Вольфганг Айзенберг. Об этом сообщает РИА Новости. Япония объявила о введении дополнительных санкций

"Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго", — отметил Айзенберг.

Он подчеркнул, что при отказе от российского газа его предприятие может остаться без света, из-за чего оно будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, рабочие места и объемы продаж.

"При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями", — заключил глава предприятия.