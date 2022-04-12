МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ВВП Казахстана по итогам первого квартала текущего года вырос на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. В Белоруссии оценили состояние ВВП страны в январе-марте

Ранее министерство сообщало, что по итогам января-февраля рост ВВП составлял 3,5%.

"В январе-марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%", — сказал Куантыров на заседании правительства во вторник.

По его словам, в отчетном периоде наблюдалось ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.

"Рост в реальном секторе составил 5,9%. Деловая активность в сфере услуг возросла на 2,8%", — сказал министр.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году. В начале апреля правительство снизило прогноз роста ВВП республики в текущем году с 3,9% до 2,1%.

В январе-марте текущего года Казахстан произвел 717 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, что на 12,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тысяч тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года. Причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе Тенгизшевройл в связи с нестабильной ситуацией экспорта в Украину", — сказал он на заседании правительства республики во вторник.