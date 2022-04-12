МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Япония надеется достичь приемлемых условий для своих рыбаков в ходе переговоров с Россией о квоте на вылов лососевых, которые стартовали накануне. Япония объявила о введении дополнительных санкций

"Переговоры по вылову с Россией всегда тяжелые. Мы намерены упорно продолжать переговоры для обеспечения условий, приемлемых для наших рыбаков", — цитирует телеканал NHK слова министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кэндзиро Канэко.

Министр также отметил, что диалог между японской и российской сторонами – "это не только переговоры про вылов рыбы", так как "существуют и другие вопросы касательно этого региона, включая вопрос территорий".

Накануне генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о начале переговоров с Россией о квоте на вылов лососевых с целью "продолжить и сохранить интересы в рыбном промысле".

Переговоры начались в условиях санкций против России. Японская сторона считает, что не известно, удастся ли достичь согласия, сроки переговоров не определены. Обычно переговоры проходят весной каждого года с тем, чтобы к 10 апреля японские рыбаки могли начать вылов.

Темой настоящих переговоров стали квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.

В год Япония вылавливает 62 тысячи тонн лососевых, из них 2050 тонн приходится на оговоренные в процессе переговоров квоты. Несмотря на то, что это незначительная доля в общем вылове, японская сторона опасается, что исход переговоров или их разрыв могут негативно сказаться еще на трех видах подобных переговоров, в частности, переговорах о вылове ламинарии в районе островов Хабомаи, на которые претендует Япония.