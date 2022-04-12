МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в марте выросли на 8,5% после роста на 7,9% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В США надеются, что Индия не будет наращивать закупки топлива из России

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 12 апреля, в 15.30 мск. Показатель — в случае совпадения с мнением аналитиков — станет максимальным с декабря 1981 года.

В 09.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные об инфляции в стране за март. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до исторического рекорда в 7,3% с 5,1% месяцем ранее.

В то же время Бюро национальной статистики (ONS) опубликует данные по безработице в Великобритании, которая, как ожидают эксперты, в декабре-феврале снизилась до 3,8% с 3,9% ранее.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле упал до минус 48 пунктов с минус 39,3 пункта ранее.

В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в марте дефицит бюджета страны снизился до 191 миллиарда долларов с дефицита в 217 миллиардов в феврале.