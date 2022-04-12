МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Бизнес Accenture в России полностью передан под локальное управление в стране, он будет независим от международной сети компании, сообщает пресс-служба Accenture в РФ.

"Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и будет полностью независимой от международной сети Accenture", — говорится в релизе.

Сотрудники компании работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах страны.

Accenture — консалтинговая компания, оказывающая услуги в областях стратегического планирования, оптимизации бизнес процессов, организации аутсорсинга, управления логистикой и персоналом. Головной офис компании находится в Нью-Йорке.