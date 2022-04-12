МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на церемонии награждения космонавтов на космодроме "Восточный", что, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать РФ идти вперед, будут осуществляться все планы в космической сфере.

Путин отметил, что России надо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. По его мнению, это позволит "здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи".

Президент также заявил, что Россия возобновит лунную программу и продолжит развитие технологий ядерной космической энергетики, где у нее "безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Он уточнил, что речь идет о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".

Российский лидер также отметил, что количественный и качественный потенциал спутниковой группировки РФ будет существенно расширен, что необходимо "для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, в образовании, здравоохранении, в повседневной жизни людей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ

Путин объявил, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере, "которая гарантирует Союзному государству независимый выход в космос".

Президент добавил, что "уже в самое ближайшее время рабочие и специалисты, компании и предприятия Белоруссии получат возможность участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный".

"Существующие изменения в российском законодательстве уже одобрены Государственной Думой, и в самое ближайшее время должно состояться решение Совета Федерации, и разумеется, будет сразу же подписано, новый закон будет подписан и мной", — пояснил он.

Кроме того, Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии.

Также он сообщил, что РФ и Белоруссия будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

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