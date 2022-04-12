ЖЕНЕВА, 12 апр — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1% из-за последствий конфликта на Украине, следует из доклада ВТО, опубликованного во вторник. Кудрин рассказал о ВВП России в 2022 году

"Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году, что на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1%", — говорится в докладе.

Сообщается также, что рост должен ускориться до 3,2% в 2023 году, что близко к среднему показателю в 3,0% в период с 2010 по 2019 год.

Согласно докладу, оценки отражают прямое воздействие конфликта на Украине, включая разрушение инфраструктуры и увеличение торговых издержек, влияние санкций на Россию, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, а также снижение совокупного спроса в остальном мире из-за падения делового и потребительского доверия и растущей неопределенности.

ВТО прогнозирует снижение ВВП стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), на 7,9% в текущем году, импорт в регионе СНГ сократится на 12%.

"Ожидается, что объем производства в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ), который исключает Украину, резко сократится на 7,9%, что приведет к сокращению импорта региона на 12,0%", — говорится в докладе.

При этом отмечается, что экспорт должен вырасти на 4,9%, "поскольку другие страны продолжают полагаться на российские энергоносители".

В состав СНГ входят Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

ПРОГНОЗ РОСТЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году до 3% с 4,7% из-за конфликта на Украине, следует из доклада. Сенатор предсказал снижение роли ВТО и МВФ в мировой экономике

Как сообщается, перспективы роста мировой экономики ухудшились с начала специальной операции России на Украине, что побудило экономистов пересмотреть свои прогнозы относительно мировой торговли на ближайшие два года.

"В настоящее время организация ожидает роста объема торговли товарами на 3,0% в 2022 году — по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,7% — и на 3,4% в 2023 году, но эти оценки менее точны, чем обычно, из-за нестабильного характера конфликта", — говорится в докладе.

Отмечается, что непосредственным экономическим последствием конфликта на Украине стал резкий рост цен на сырьевые товары. В организации отметили, что Россия и Украина являются ключевыми поставщиками товаров первой необходимости, включая продовольствие, энергию и удобрения, поставкам которых сейчас угрожают военные действия.

При этом в ВТО отметили, что другим фактором, влияющим на мировую торговлю, также является карантин, введенный в Китае для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщается, принятая мера "снова нарушает морскую торговлю в то время, когда давление в цепочке поставок, по-видимому, ослабевает". Согласно докладу, это может привести к возобновлению дефицита производственных ресурсов и росту инфляции.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ

Последствия конфликта на Украине будут особенно ощущаться в бедных странах, где на продукты приходится значительная доля расходов домохозяйств, чтобы этого не допустить, надо расширять торговлю, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее словам, конфликт на Украине нанес ущерб мировой экономике в критический момент. "Его влияние будет ощущаться во всем мире, особенно в странах с низким уровнем дохода, где на продукты питания приходится значительная доля расходов домохозяйств", — приводятся слова Оконджо-Ивеалы в докладе ВТО о мировой торговле, опубликованном во вторник.

По ее словам, сокращение поставок и более высокие цены на продукты означают, что бедные люди в мире могут быть вынуждены обходиться без них.

"Этого нельзя допустить… В условиях кризиса необходимо расширять торговлю, чтобы обеспечить стабильный и справедливый доступ к предметам первой необходимости. Ограничение торговли будет угрожать благополучию семей и предприятий и усложнит задачу обеспечения устойчивого восстановления экономики после COVID-19", — заявила глава ВТО.