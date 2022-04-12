КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что надо закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства с Россией на долгосрочную перспективу.

По его словам, "реагируя на текущие проблемы, мы уже сегодня должны смотреть в завтрашний день, закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития строительства Союзного государства на долгосрочную перспективу".

ЛУКАШЕНКО ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ: МЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ

ЛУКАШЕНКО О САНКЦИЯХ ЗАПАДА: МЫ ГОВОРИМ ИМ "ДОСВИДОС" И БУДЕМ ВЫСТРАИВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ САМИ

Новость дополняется