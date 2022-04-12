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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220412/836649141.html
Лукашенко рассказал об экономической стратегии для Союзного государства
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что надо закладывать принципиально новую... ПРАЙМ, 12.04.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что надо закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства с Россией на долгосрочную перспективу.
По его словам, "реагируя на текущие проблемы, мы уже сегодня должны смотреть в завтрашний день, закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития строительства Союзного государства на долгосрочную перспективу".
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