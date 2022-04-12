МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,151 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства. Минфин опроверг объявление Россией дефолта по евробондам

В марте профицит бюджета составил 613,755 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за предыдущие месяцы. В частности, в феврале профицит составил 281,192 миллиарда рублей против предыдущей оценки в 156,468 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за январь-март достиг 7,17 триллиона рублей, или 28,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 2,974 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 4,195 триллиона рублей.

Расходы бюджета за три месяца были исполнены на 6,018 триллиона рублей (25,4% к общему утвержденному годовому объему и 24,8% — к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Федеральная налоговая служба за январь-март перечислила в бюджет 4,857 триллиона рублей, или 28,9% к прогнозным показателям на текущий год; Федеральная таможенная служба – 1,984 триллиона рублей, или 31,9% к прогнозу на год. Другие федеральные органы перечислили в казну совокупно 328,332 миллиарда рублей, или 16,3% к прогнозным показателям на 2022 год.