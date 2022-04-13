Стал известен регион в самым низким уровнем безработицы в России
Власти Камчатки: безработица в крае составляет 1,4% – это самый низкий уровень в России
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям.
"На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % – это самый низкий показатель по Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы администрации Камчатского края.
В правительстве добавили, что по итогам 2021 года на Камчатке выросла реальная зарплата на 4,5% и на 3% — реальные доходы населения.