МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям. Минтруд сообщил о снижении безработицы в феврале

"На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % – это самый низкий показатель по Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы администрации Камчатского края.

В правительстве добавили, что по итогам 2021 года на Камчатке выросла реальная зарплата на 4,5% и на 3% — реальные доходы населения.