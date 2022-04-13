МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Лакокрасочные материалы и пигменты попали под запрет на ввоз в Россию из Европы, пишет газета "Коммерсант". В Японии вступает в силу запрет на импорт ряда товаров из России

"Новые санкции ЕС усугубят проблемы автозаводов РФ: под запрет на поставки из европейских стран попали лакокрасочные материалы (ЛКМ)", — пишет издание.

Отмечается, что на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка. Российские производители красок считают, что в создании этой зависимости виноваты сами автопроизводители, "при этом в РФ существуют замены для большинства импортных материалов".

Однако, по мнению источников газеты в автоконцернах, перейти на другие краски будет сложно, так как установленное на заводах дорогое оборудование приспособлено для работы с конкретным поставщиком ЛКМ.

"Пятый пакет санкций ЕС может создать дополнительные сложности для возобновления работы автозаводов РФ. Согласно документу, для ввоза в РФ запрещается широкий перечень лакокрасочных материалов — согласно указанным таможенным кодам, как минимум некоторые из них включают ЛКМ для промышленной сборки транспортных средств. Также существуют проблемы с типографскими красками", — пишет газета.

Сообщается, что под санкции также попали пигменты. Уточняется, что ранее в BASF говорили, что "большая часть сырья" для российского завода, продукция которого поставляется на "АвтоВАЗ", Ford Sollers, Volkswagen, поступает из Германии. Другой крупный поставщик "Хелиос Рус" производит ЛКМ в Одинцово, а также поставляет их из Европы. По словам источника газеты, близкого к "Хелиос Рус", "попавший под запрет перечень материалов существенен и в том числе включает основное сырье для производства в РФ".

"Мы ищем замену европейским поставщикам. Производственный процесс не остановится", — пишет газета со ссылкой на источник в "Камазе". В компании подчеркнули, что закупают ЛКМ у различных поставщиков, в том числе и европейских.

По словам источника газеты в автопроме, вопрос замещения ЛКМ сложнее, чем кажется, так как покрасочные камеры автозаводов работают с конкретным сырьем, поскольку их поставляет компания-производитель. По словам другого источника газеты, покрасочная камера поставляется производителем, и речь идет о том, что может использоваться только один вид ЛКМ по определенной технологии.

"Невозможно просто взять и перейти на какую-нибудь китайскую краску от другого производителя, даже если такая в теории существует. Потому что нужно ставить новую камеру, а это одни из самых дорогостоящих инвестиций в производство в целом", — пишет газета со ссылкой на источник.

Отмечается, что ЛКМ, в отличие от многих компонентов, имеют ограниченный срок годности. Это осложнит перезапуск производства автомобилей, так как накопить необходимый объем красок становится сложнее. Как пишет газета, риски есть и для ремонтных работ, ЛКМ для ремонтов предоставляют обычно те же поставщики, что и для индустриальной окраски.