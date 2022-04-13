МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Отключение России от международной системы SWIFT не оказало должного эффекта, рассказал в статье для японского издания Shukan Gendai доктор экономических наук Дзюнъити Ядова. Об этом сообщает Lenta.ru.
Экономист констатировал, что под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30% суммарных банковских активов, а ряд крупнейших кредитных организаций России избежали.
Ядова отметил, что более 300 банков Российской Федерации являются членами SWIFT, и если ввести рестрикции против всего финансового сектора России, то "все эти 300 линий будут остановлены", но в настоящее время это далеко не так.
Вместе с тем он указал, что отключение России от SWIFT, воспринимавшееся как определяющие, оказалось неэффективным из-за зависимости государств Евросоюза от российских газа и нефти.