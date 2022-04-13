МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Отключение России от международной системы SWIFT не оказало должного эффекта, рассказал в статье для японского издания Shukan Gendai доктор экономических наук Дзюнъити Ядова. Об этом сообщает Lenta.ru. Япония объявила о введении дополнительных санкций

Экономист констатировал, что под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30% суммарных банковских активов, а ряд крупнейших кредитных организаций России избежали.

Ядова отметил, что более 300 банков Российской Федерации являются членами SWIFT, и если ввести рестрикции против всего финансового сектора России, то "все эти 300 линий будут остановлены", но в настоящее время это далеко не так.

Вместе с тем он указал, что отключение России от SWIFT, воспринимавшееся как определяющие, оказалось неэффективным из-за зависимости государств Евросоюза от российских газа и нефти.