МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель) -4,2% -0,9% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (март) 16,3% 14,7% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (март) 15,5% -0,1% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март) 115,95 млрд юаней 47,38 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% 0,7%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 6,2% 6,7%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март) 1,4% 2,5%
9:15 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 9,8% 9,8%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) 9,8% 9,8%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 1,3% 0,1%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,38%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 0,2% 0,5%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 0,8% 1,1%
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,5% 1%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,421 млн барр 1,367 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,654 млн барр  
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB НЛМК — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    