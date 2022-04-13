События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 апреля
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель)
|-4,2%
|-0,9% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (март)
|16,3%
|14,7% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (март)
|15,5%
|-0,1% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март)
|115,95 млрд юаней
|47,38 млрд юаней (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|0,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|6,2%
|6,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март)
|1,4%
|2,5%
|9:15
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|9,8%
|9,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|9,8%
|9,8%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|1,3%
|0,1%
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,38%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|0,2%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|0,8%
|1,1%
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,5%
|1%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,421 млн барр
|1,367 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,654 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836654816.html