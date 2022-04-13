МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Британия столкнется с катастрофическим падением уровня жизни за 70 лет

За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,5% месяцем ранее. За март цены по этому индексу выросли на 0,9%.