ПЕКИН, 13 апр — ПРАЙМ. Более 160 тайваньских компаний были вынуждены приостановить производство в связи с продолжающимся локдауном в городах Шанхай и Куньшань на востоке Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на Тайваньскую комиссию по финансовому надзору (FSC). В Минздраве прокомментировали свойства нового штамма COVID-19 ХЕ

Глава департамента по ценным бумагам и фьючерсам FSC Чжан Чжэньшань сообщил, что компании ввели в действие планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают корректировку производственных графиков и процессов, а также передачу производства на внешний подряд другим заводам.

По его словам, пока ни одна из компаний не сообщила о значительном финансовом ущербе из-за приостановки производства.

Власти Шанхая, где проживают 24,9 миллиона человек, с 28 марта ввели локдаун в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Согласно плану властей, локдаун, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения распространения заболевания, должен был пройти в два этапа и завершиться 5 апреля, однако из-за выявления большого количества зараженных период действия локдауна продлили, пока не уточняется, на какой срок.

За минувшие сутки в Шанхае выявлены 1 189 подтвержденных локальных случаев COVID-19 и 25 141 бессимптомный носитель, которых в Китае считают отдельно.

Куньшань, расположенный примерно в 60 километрах к западу от Шанхая, является крупным промышленным центром, там в том числе расположен филиал тайваньской компании Pegatron, которая занимается сборкой смартфонов iPhone для Apple. Местные власти ввели там противоэпидемиологические меры и карантин в начале апреля вслед за Шанхаем.