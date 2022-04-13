МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО ПРИМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ — ЭТО 7-8 ТРЛН РУБ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАГРУЗКИ ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ — БЕЛОУСОВ

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