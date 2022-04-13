2022-04-13T11:44:31+03:00
2022-04-13T11:44:31+03:00
2022-04-13T11:44:31+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836656303.html
Белоусов оценил расходы кабмина на поддержку экономики
Экономика
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО ПРИМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ — ЭТО 7-8 ТРЛН РУБ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАГРУЗКИ ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ — БЕЛОУСОВ Новость дополняется. ПРАЙМ, 13.04.2022
экономика, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО ПРИМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ — ЭТО 7-8 ТРЛН РУБ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАГРУЗКИ ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ — БЕЛОУСОВ
Новость дополняется.