ПАРИЖ, 13 апр — ПРАЙМ. Координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок заявил, что Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов. Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия могут преодолеть санкции

По его словам, в стране "сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов". "Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу", — подчеркнул он.

Блок отметил, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица из РФ, чьи активы или имущество еще можно заморозить.

Кабинет министров Нидерландов с 4 апреля назначил национального координатора по обеспечению соблюдения санкций против РФ. Им стал бывший министр иностранных дел страны Стеф Блок.

Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.