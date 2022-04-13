МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что России в сложившейся ситуации необходимо предпринимать шаги для разморозки своих золотовалютных резервов за рубежом. Кудрин: инфляция в России по итогам текущего года составит 17-20%

Он подчеркнул, что управление золотовалютными резервами России было эффективным и соответствовало законодательству, но их валютная часть может размещаться только за пределами страны.

П его словам, арест золотовалютных резервов — "это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем".

"Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, думаю, и нужно делать", — сказал он.

"Золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства, особенно с таким сильным платежным балансом, как мы, и размещаться они могут только вне Российской Федерации", — отметил Кудрин.

"Потому что долларовые активы, как правило, в ценных бумагах, размещаются в банках: долларовые в американских, в евро — в европейских", — пояснил Кудрин.

При этом глава Счетной палаты подчеркнул, что "управление золотовалютными резервами находилось строго в соответствии с законодательством, нормативными актами, управлялось эффективно и ответственно".

По его словам, золотовалютные резервы на середину февраля составляли 643,2 миллиарда долларов в долларовом выражении.

"Они находятся в разных формах, в том числе в ценных бумагах в разных валютах, практически нет ценных бумаг в долларах, значительная часть находится в виде золота. Сразу скажу, что в золоте находится 2,301 тонна, из которых все размещены на территории Российской Федерации и не вывозились с территории Российской Федерации", — заключил Кудрин.