Кудрин: России нужно вести работу над тем, чтобы ее золотовалютные резервы были разморожены
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что России в сложившейся ситуации необходимо предпринимать шаги для разморозки своих золотовалютных резервов за рубежом.
Он подчеркнул, что управление золотовалютными резервами России было эффективным и соответствовало законодательству, но их валютная часть может размещаться только за пределами страны.
П его словам, арест золотовалютных резервов — "это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем".
"Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, думаю, и нужно делать", — сказал он.
"Золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства, особенно с таким сильным платежным балансом, как мы, и размещаться они могут только вне Российской Федерации", — отметил Кудрин.
"Потому что долларовые активы, как правило, в ценных бумагах, размещаются в банках: долларовые в американских, в евро — в европейских", — пояснил Кудрин.
При этом глава Счетной палаты подчеркнул, что "управление золотовалютными резервами находилось строго в соответствии с законодательством, нормативными актами, управлялось эффективно и ответственно".
По его словам, золотовалютные резервы на середину февраля составляли 643,2 миллиарда долларов в долларовом выражении.
"Они находятся в разных формах, в том числе в ценных бумагах в разных валютах, практически нет ценных бумаг в долларах, значительная часть находится в виде золота. Сразу скажу, что в золоте находится 2,301 тонна, из которых все размещены на территории Российской Федерации и не вывозились с территории Российской Федерации", — заключил Кудрин.
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836657301.html