МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне", — сказал Кудрин, выступая в среду в Совфеде с отчетом о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году. Кудрин рассказал о текущей ситуации с золотовалютными резервами

Также сообщается, что новые прогнозы банк России и Минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году — 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года — тогда значение находилось на отметке 8,38%.

Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

Кудрин также предположил, что перестройка российской экономики потребует порядка двух лет, если санкции сохранятся на нынешнем уровне.

По его словам, "надо разделить краткосрочный и среднесрочный период". "Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше", — сказал он.

"А дальше придется перестраиваться в течение многих лет", — добавил он, пояснив, что речь идет об импортозамещении большого количества товаров, о разработке технологий и инвестициях в строительство новых предприятий.

При этом Кудрин подчеркнул, что о полном импортозамещении никто не говорит. "Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями", — сказал он.

"Целый ряд рынков для нас еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Поэтому мы будем друг друга дополнять", — добавил глава Счетной палаты.

Кудрин выразил надежду, что в РФ не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса.

"Я слышал заверения и президента, и правительства, что да, у них будет возможность вернуться. Надеюсь, не будет принято каких-то таких мер, которые затруднят их возвращение", — заявил он.