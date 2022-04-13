2022-04-13T13:55:00+03:00
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2022-04-13T13:55:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836657572.html
Кудрин оценил возможности России по международным расчетам в рублях
Экономика
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РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТРАНАМИ, ПОСКОЛЬКУ РУБЛЬ УТРАТИЛ СТАТУС СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЫ — КУДРИН Новость дополняется ПРАЙМ, 13.04.2022
валюта, рынки, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТРАНАМИ, ПОСКОЛЬКУ РУБЛЬ УТРАТИЛ СТАТУС СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЫ — КУДРИН
Новость дополняется