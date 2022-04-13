ЛОНДОН, 13 апр — ПРАЙМ. Согласно сообщению британского МИД, с 14 апреля запрещается импорт в страну чугуна и стали из России, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, "в которых остро нуждается Путин". Британия расширила санкционный список против России

Отмечается, что в четверг в парламент будут внесены соответствующие подзаконные акты.

Ранее сообщалось, что с текущей недели Британия рамках санкций против России запретит также экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.

Кроме того, британское Управление по контрмерам в области торговли заявляло, что рассмотрит вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других стран-экспортеров, чтобы избежать потенциального дефицита.