МАДРИД, 13 апр — ПРАЙМ. Мартовская инфляция в Испании составила 9,8% в годовом исчислении, что стало рекордным значением с мая 1985 года, следует из данных, опубликованных в среду Национальным институтом статистики (INE). Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 30-летнего рекорда

Наиболее значимый рост цен (33,1%) наблюдался в сегменте коммунальных услуг, газа и водоснабжения, высокая инфляция (18,6%) была зафиксирована в транспортных услугах, отмечает ведомство.

Продовольственные товары подорожали на 6,8%, услуги учреждений общепита – на 4,4%, а напитки, одежда и обувь – на 3%.

Единственным сегментом, где инфляция показала отрицательные значения, стали телекоммуникации, где цены упали на 0,5%.

Ключевым фактором, подстегнувшим инфляцию в Испании до рекордных значений, стали боевые действия, разворачивающиеся на Украине в рамках военной спецоперации, объявленной РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.