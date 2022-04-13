МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне спецоперации РФ на Украине оно приостанавливает сотрудничество с Россией по лунным миссиям. Путин объявил об амбициозных планах по освоению космоса

Уточняется, что ЕКА приостанавливает совместную деятельность по миссиям "Луна-25, —26, —27".

Гендиректор ЕКА распорядился провести пересмотр всех операций при сотрудничестве России и Украины с целью определить "возможные последствия нового геополитического контекста для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и надежную космическую инфраструктуру для Европы".

Европейская сторона должна была поставить около 10 научных и технологических приборов для российских автоматических лунных станций. В частности, "Луну-25" планировалось оснастить навигационной камерой "Пилот-Д", а станцию "Луна-27" — буром и системой высокоточной посадки.

Ранее Совет РАН по космосу предлагал создать на случай непредвиденных ситуаций для миссии "Луна-27" отечественное грунтозаборное устройство и систему точной посадки в дополнение к аналогичным европейским системам.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ответ на приостановку ЕКА участия в российской лунной программе европейские приборы будут сняты с российских аппаратов.

"Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в российских лунных программах. Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее правящий совет ЕКА счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец заявил, что решение ЕКА о приостановке сотрудничества с "Роскосмосом" по лунным проектам, не скажется на сроках запуска аппарата "Луна-25".

Он напомнил, что на "Луне-25" планировалось испытать европейскую навигационную камеру Pilot-D. По словам Струговца, снятие этого прибора не повлияет на выполнение задач российской автоматической станции.

"Обойдёмся своими силами. А коллегам из ЕКА предлагаю сначала думать, потом делать. P.S. Также штатный вариант камеры Pilot намечалось установить на "Луне-27". Кроме того, на "Луне-27" ожидалась установка европейского бура Prospect, однако у нас есть возможность сделать его самостоятельно", — добавил он.