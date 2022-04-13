Глава Минфина США: будем вместе с союзниками усиливать изоляцию России
ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая с речью в Вашингтоне, что Штаты вместе с союзниками будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не закончится спецоперация на Украине.
По ее словам, Кремль будет поставлен перед выбором между поддержкой экономики и финансированием продолжающейся военной спецоперации на Украине.
Йеллен также заявила, что коалиция стран, которые ввели санкции из-за событий на Украине, не останется безучастной к действиям тех, кто будет помогать России.
Она подчеркнула, что объединенная коалиция санкционирующих стран не будет безучастна к действиям государств, "которые заняли выжидательную позицию, возможно, видя возможность что-то выиграть от сохранения отношений с Россией и заполнения вакуума, подрывают введенные рестрикции".
Министр также добавила, что в санкционном давлении на РФ участвуют, помимо США, более трех десятков стран, на долю которых приходится свыше половины мировой экономики. Мотивы тех, кто остается в стороне, она назвала "близорукими".
"На кону будущее нашего международного порядка, мирной безопасности и экономического процветания. Это порядок, от которого выигрываем мы все", — заключила она.
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836660303.html