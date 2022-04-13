МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России продолжит возрастать в силу эффекта базы и вернется к 4% в 2024 году, говорится в материалах ЦБ. Кудрин оценил возможности России по международным расчетам в рублях

На прошлой неделе регулятор заявил, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

"Банк России ожидает, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", — пишет регулятор.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года — тогда он находился на отметке 8,38%.

В то же время недельная инфляция в стране начинает замедляться. Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта — 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля — до 0,99%.

Ранее в среду первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные, заявил, что за последнюю неделю инфляция в России замедлилась до 0,66%.