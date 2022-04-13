ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пройдет немало времени, прежде чем доллару будет найдена замена в качестве ключевой резервной валюты, и допустила, что такого может не случиться вообще. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

"Есть страны, которые бы хотели изобрести систему, освободившую бы их от зависимости от доллара. Но я думаю, что пройдет немало времени, прежде чем доллар будет замещен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике, если такое вообще когда-либо случится", — сказала она.

Йеллен объяснила это силой американской экономики и устойчивостью мировой финансовой системы.

По словам американского министра, санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине и часто используемые в качестве аргумента за отказ от американской валюты, продемонстрировали силу доллара и евро в качестве валют, обслуживающих внешнеторговые транзакции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.