МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, говорится в совместном заявлении руководителей этих структур. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

"Мир сотрясают усугубляющиеся кризисы. Последствия войны на Украине усугубляют пандемию COVID-19, которая идет уже третий год, в то время как изменения климата, растущая нестабильность и конфликты в мире причиняют постоянный ущерб людям по всему миру", — следует из заявления.

Согласно документу, резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".

"В этой связи мы призываем мировое сообщество срочно поддержать уязвимые страны посредством принятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сельскохозяйственной продукции и открытой торговли", — говорится в заявлении.

По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе — по экспорту фосфорных и калийных удобрений. На прошлой неделе ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения предусматривают среди прочего запрет импорта удобрений из РФ. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с Украины и из России.